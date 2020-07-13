Вооруженные силы Армении будут «по необходимости реагировать на действия Азербайджана в Тавушском направлении, в том числе и посредством занятия новых, более благоприятных позиций».

Об этом сказал министр обороны страны-оккупанта Давид Тоноян в ходе беседы с личным представителем Действующего председателя ОБСЕ, послом Анджеем Каспршиком. Его пресс-служба сообщила, что Тоноян находится на «постоянной связи» с Каспшиком:

«Тоноян проинформировал представителя ОБСЕ, что командование и личный состав армянского армейского войскового объединения получили инструкцию «пока что сохранять сдержанность», а в случае провокаций противника вдоль границ Армении реагировать по необходимости — вплоть до занятия новых благоприятных позиций».

12 июля вооруженные силы Армении, применив артиллерийское оружие, предприняли попытку захвата позиций ВС Азербайджана в Товузском направлении азербайджано-армянской государственной границы. В результате предпринятых подразделениями Азербайджанской Армии ответных мер противник вынужден был отступить. При этом трое военнослужащих ВС Азербайджана погибли, четверо получили ранения. Бои, согласно сообщению Минобороны Азербайджана, продолжились даже ночью.

В оборонном ведомстве заявили, что «войска принимают более жесткие ответные меры против этой провокации противника» МИД Азербайджана и помощник президента Хикмет Гаджиев расценили провокацию, как попытку Еревана вовлечь в карабахский конфликт третьи страны. Провокацию Еревана осудила также и Турция, заявив, что «будет всеми методами защищать территориальную целостность Азербайджана».

Minval.az