«Подразделения вооруженных сил Армении, грубо нарушив режим прекращения огня, обстреляли позиции вооруженных сил Азербайджана с применением артиллерии на Товузском направлении азербайджано-армянской государственной границы».

Об этом сказал помощник президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

Он отметил, что в результате ответного огня и контратаки вооруженных сил Азербайджана попытка вооруженных сил Армении перейти в атаку была пресечена: «Вооруженные силы Азербайджана контролируют оперативную обстановку. Армянской стороне не удалось захватить никакой участок территории. Атака Арменией позиций вооруженных сил Азербайджана с применением артиллерийских установок является агрессией, актом применения силы и очередной провокацией.

Для пресечения провокаций и устранения случаев, способных привести к созданию напряженности на армяно-азербайджанской границе на значительном участке государственной границы вдоль Газахского и Товузского районов дислоцированы подразделения Государственной пограничной службы Азербайджана. В противовес этому, армянская сторона продолжает систематически военизировать государственную границу между двумя странами и умышленно обстреливать мирных граждан».

Помощник президента отметил, что такими авантюрами Армения пытается втянуть в армяно-азербайджанский конфликт военно-политические организации, членом которых она является, уклониться от ответственности за оккупацию и агрессию, которые она совершила против Азербайджана: «Агрессия Армении против Азербайджана, продолжающаяся около 30 лет, и провокации, которые она совершает на границе, противоречат юридическим документам военно-политической организации, членом которой является Армения. Мы призываем международную общественность резко осудить провокацию, совершенную Арменией на границе».

Minval.az