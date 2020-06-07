Американское предприятие, специализирующееся на производстве тест-систем для определения коронавирусной инфекции в организме, а также иных медицинских средств, уничтожит часть своей продукции после визита на фабрику президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает «Лайф» со ссылкой на USA Today. В ходе осмотра предприятия американский лидер лично понаблюдал за производственным процессом и кратко пообщался с одним из сотрудников.

Представители компании не назвали причину и объём утилизации, однако, как предположили СМИ, это вызвано тем, что американский лидер посетил рабочие помещения без средств индивидуальной защиты, чем нарушил технологический процесс.

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