Американское предприятие, специализирующееся на производстве тест-систем для определения коронавирусной инфекции в организме, а также иных медицинских средств, уничтожит часть своей продукции после визита на фабрику президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает «Лайф» со ссылкой на USA Today. В ходе осмотра предприятия американский лидер лично понаблюдал за производственным процессом и кратко пообщался с одним из сотрудников.

Представители компании не назвали причину и объём утилизации, однако, как предположили СМИ, это вызвано тем, что американский лидер посетил рабочие помещения без средств индивидуальной защиты, чем нарушил технологический процесс.

President Trump tours the factory of Puritan Medical Products in Maine, which makes medical swabs used in coronavirus testing pic.twitter.com/Fjtlvm4V4Y

— Reuters (@Reuters) June 6, 2020