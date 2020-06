Специалисты из Университета штата Колорадо (США) совместно с исследователями из Австралии определили регион с самым чистым воздухом на Земле. Работа ученых размещена в журнале Proceedings of the Natural Academy of Sciences (PNAS).

Эксперты предположили, что из-за деятельности человека на плане не осталось мест с «первозданной» природой, поэтому они пришли к выводу, что самый чистый воздух может быть над водами, омывающими Антарктиду.

Исследователи считают, что эти места почти не испытали на себе влияния аэрозольных загрязнений и пыли с континентов.

Ученые проплыли от Тасмании до ледников Антарктиды, чтобы взять пробы воздуха. По содержащимся в нем бактериям можно было определить свойства нижней атмосферы.

Секвенирование ДНК показало, что немногие бактерии попадали в окружающую среду прямо из океана.

В результате специалисты выяснили, что Южный океан является одним из немногих регионов, на который антропогенная деятельность почти не повлияла.

Minval.az