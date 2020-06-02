По утверждению китайского Центра по контролю и профилактике заболеваний, рынок диких животных в Ухане скорее стал жертвой коронавируса, а не причиной его распространения, передает Daily Mail.

«Генетические данные подтвердили, что вирус возник у китайских летучих мышей, а человеку передался через «промежуточное животное», но точное место передачи вируса неизвестно. Ранее китайские власти сообщали, что первые случаи заражения вирусом были зафиксированы на местном рынке диких животных в Ухане, — передает газета. — Но исследование продаваемых там животных исключает эту теорию: все образцы животных, продаваемых на рынке, дали отрицательный результат на COVID-19, что означает, что они не могли инфицировать покупателей».

«Теперь выясняется, что рынок является одной из жертв», — заявил Гао Фу, директор китайского Центра по контролю и профилактике заболеваний в радиоинтервью.

«По словам Колина Карлсона, зоолога из Джорджтаунского университета, вспышка коронавируса на рынке диких животных, вероятно, стала результатом появления там «суперраспространителя», когда один человек заразил вирусом многих других людей, — говорится в статье. — Эта информация, вероятно, подкрепит слухи о том, что произошла утечка вируса из китайской исследовательской лаборатории, в пользу которой высказывался, в том числе, президента США Дональд Трамп, заявивший, что он видел доказательства, подтверждающие, что он начал свое движение из вирусологической лаборатории. Тем не менее, как американские, так и китайские исследователи говорят, что в поддержку этой теории нет никаких доказательств».

«Большинство из 41 первоначального случая COVID-19, о которых было сообщено в ВОЗ в декабре, были связаны с рынком (…) в Ухане. Это привело к закрытию рынка диких животных 1 января — однако сообщается, что к 14 апреля большинство из 3600 магазинов были вновь открыты», — напоминает газета (перевод Инопресса).

«Однако ученые из Гарварда, Массачусетского технологического института и Университета Британской Колумбии исследовали четыре образца с рынка диких животных и обнаружили, что следы вируса были на «99,9%» идентичны тем, которые были взяты у пациента из Уханя. Это заставляет предположить, что вирус, обнаруженный в образцах, был передан либо зараженными посетителями, либо продавцами, что «указывает на то, что Sars-CoV-2 был принесен на рынок людьми».

«Общедоступные генетические данные не указывают на межвидовую передачу вируса на рынке», — подчеркнули Алина Чан, молекулярный биолог, и Шинг Чжан, эволюционный биолог, которые участвовали в исследовании.

«Это исследование подкрепляет работу, обнародованную группой китайских исследователей в январе, которая показало, что первый человек, у которого был подтвержден коронавирус, вероятно, был выявлен уже 1 декабря — а симптомы проявились 8 декабря. «Нулевой пациент» — первый человек, который фактически заразился COVID-19 в Ухане — так и не был выявлен, но власти полагают, что это мог быть 55-летний мужчина из провинции Хубэй, инфицированный 17 ноября. Это говорит о том, что вирус незаметно распространялся среди людей по всему Уханю за несколько недель до появления «суперраспространителя» на рынке», — пишет Daily Mail.

Доктор Карлсон заявил Live Science, что идея того, что рынок диких животных стал источником коронавируса, превратился в «полезный нарратив», но доказательства в поддержку этого никогда не были убедительными. (…) Выявление того, что ни у одного из животных на рынке, образцы которых были взяты, не был обнаружен коронавирус, привели к теории суперраспространителя. (…) По словам доктора Карлсона, может пройти некоторое время, прежде чем мы точно узнаем, какое животное вызвало передачу вируса от летучих мышей к людям, или даже когда это произошло — на то, чтобы исключить одно место, потребовались месяцы. (…) «Это требует времени, — подчеркнул он. — Исследование, которое в действительности определенно показало, что SARS произошел от летучих мышей, было опубликовано в 2017 году «, спустя 15 лет после того, как впервые вспыхнула атипичная пневмония».

«Потребовалось так много времени, чтобы пройти по пещерам, изучить образцы и собрать доказательную базу, чтобы мы могли бы с уверенностью сказать: «Это была така-тоя летучая мышь, в такой-то пещере, в такое-то время», — сказал Карлсон.

«Обеспокоенность по поводу происхождения вируса, частично обусловленная отсутствием информации или ее противоречивым характером, привела к заявлениям о сокрытии и о том, что он «создан человеком», — напоминает газета. — Госсекретарь США Майк Помпео заявил ранее в этом месяце, что появляется все больше доказательств того, что именно так началась пандемия. Помпео обвинил Китай в распространении дезинформации через утверждения, что есть доказательства того, что вирус не возник в лаборатории. Он называл COVID-19 «уханьским вирусом»».

«Идея о том, что вирус возник в китайской лаборатории, даже привела к тому, что Дональд Трамп предположил, что он может ввести тарифы в размере 1 триллиона долларов в качестве компенсации за пандемию. Лаборатория расположена недалеко от рынка диких животных, который был определен как вероятный эпицентр вспышки, имевшей место в конце прошлого года. Однако президент не стал разглашать доказательства, подтверждающие его подозрения, когда его спросил об этом репортер».

«Эти предложения были оспорены исследователями в Китае и за его пределами», — указывает газета.

Minval.az