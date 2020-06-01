Во время протестов в Миннеаполисе попала под обстрел съемочная команда Deutsche Welle. За несколько минут до прямого включения в ночь на воскресенье, 31 мая, корреспондент Штефан Зимонс (Stefan Simons) и оператор Макс Фёрг (Max Foerg) были обстреляны полицией. На видеоматериалах с места происшествия видно, как после звука выстрела один из стоявших в нескольких десятков метров полицейских опускает предмет, напоминающий оружие.

Во время последовавшей перепалки полицейские потребовали от журналистов DW покинуть место протестов, несмотря на то, что те предъявили документ об аккредитации. «Мой оператор был подвержен риску еще сильнее, чем я. Все могло закончиться действительно очень плохо», — сообoил Зимонс после инцидента. Он также указал, что полицейские находились в состоянии сильного стресса.

A DW reporter and his camera operator have been shot at with projectiles by Minneapolis police and threatened with arrest while covering the protests sparked by the death of George Floyd. pic.twitter.com/SFKMv5SFW6 — DW News (@dwnews) May 31, 2020

Это не единственный инцидент с представителями СМИ во время продолжающихся уже несколько дней протестов в США. Зимонс сообщил, что незадолго инцидента с его съемочной командой три полицейских автомобиля по неизвестным причинам окружили работавших на месте журналистов еще одного телеканала. 30 мая от резиновых пуль пострадали два сотрудника информагентства Reuters и корреспондент шведской газеты.

29 мая в Миннеаполисе была задержана съемочная группа телеканала CNN, которая вела прямой репортаж о протестах. На видеозаписи на сайте телеканала можно увидеть, как полицейские окружили журналиста CNN Омара Хименеса и заявили, что он арестован. На вопрос Хименеса, в чем он обвиняется, ответа не последовало.

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