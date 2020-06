Во время протестов в Миннеаполисе попала под обстрел съемочная команда Deutsche Welle. За несколько минут до прямого включения в ночь на воскресенье, 31 мая, корреспондент Штефан Зимонс (Stefan Simons) и оператор Макс Фёрг (Max Foerg) были обстреляны полицией. На видеоматериалах с места происшествия видно, как после звука выстрела один из стоявших в нескольких десятков метров полицейских опускает предмет, напоминающий оружие.

Во время последовавшей перепалки полицейские потребовали от журналистов DW покинуть место протестов, несмотря на то, что те предъявили документ об аккредитации. «Мой оператор был подвержен риску еще сильнее, чем я. Все могло закончиться действительно очень плохо», — сообoил Зимонс после инцидента. Он также указал, что полицейские находились в состоянии сильного стресса.

A DW reporter and his camera operator have been shot at with projectiles by Minneapolis police and threatened with arrest while covering the protests sparked by the death of George Floyd. pic.twitter.com/SFKMv5SFW6

— DW News (@dwnews) May 31, 2020