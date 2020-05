Власти Парижа открыли для посещения площадь перед собором Парижской Богоматери впервые после пожара в Нотр-Даме.

Об этом сообщила мэр Парижа Анн Идальго.

«Парижане и гости города могут вновь насладиться этим изумительным местом», — написала она в Twitter.

C’est un immense plaisir de retrouver Mgr Chauvet et Mgr Aupetit pour la réouverture du parvis de #NotreDame, un an après l’incendie de la cathédrale : les Parisiennes, les Parisiens et les visiteurs peuvent à nouveau profiter de ce lieu exceptionnel. cc @karen_taieb @ArielWeilT pic.twitter.com/sbR5BlTeT8

— Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) May 31, 2020