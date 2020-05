Госсекретарь США Майк Помпео считает, что российские власти должны отпустить гражданина США Пола Уилана, которого обвиняют в шпионаже.

«Неприемлемо, что Полу Уилану отказывали в необходимой ему медицинской помощи, пока его состояние не стало ужасным. Мы требуем освобождения Пола», — написал Помпео в Twitter.

27 мая Уилан, который содержится в «Лефортово», пожаловался на обострение заболевания. Его осмотрели врачи медсанчасти и направили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Там Уилану провели несложную операцию по удалению грыжи. Ранее обвиняемый отказывался от этой операции.

Уилан был задержан сотрудниками ФСБ 28 декабря 2018 года. У него нашли флеш-накопитель с секретной информацией. Защита утверждает, что Уилан считал, что на флешке была его личная информация, с которой он не успел ознакомиться.

