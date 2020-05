Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп пригрозил закрыть в стране социальные сети из-за мошенничества на выборах.

Об этом американский лидер написал на своей странице в Twitter.

По мнению Трампа, социальные платформы цензурируют и “глушат” голоса консервативно настроенных пользователей.

“Мы будем строго регулировать или закрывать их, прежде чем сможем позволить этому произойти. Мы видели, что они пытались сделать, и потерпели неудачу в 2016 году”, – написал он.

При этом президент США также напомнил о попытках манипуляций на президентских выборах в стране в 2016 году.

“Мы не позволим, чтобы более утонченная версия (мошенничества) случилась снова”, – подчеркнул он.

Republicans feel that Social Media Platforms totally silence conservatives voices. We will strongly regulate, or close them down, before we can ever allow this to happen. We saw what they attempted to do, and failed, in 2016. We can’t let a more sophisticated version of that….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 27, 2020