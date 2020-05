Еврокомиссия собрала 9,5 млрд евро на разработку вакцины от коронавируса. Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Twitter.

Средства собрали во время первого этапа глобального марафона, организованного Европейской комиссией. Деньги удалось собрать благодаря пожертвованиям организаций, фондов, правительств стран и отдельных лиц.

«Великолепный результат — пройден первый этап глобального марафона по сбору средств, который организует Еврокомиссия. Начиная с 4 мая, правительства стран, организации, фонды и отдельные лица предоставили 9,5 млрд евро для борьбы с коронавирусом. Мир проявляет солидарность! Следите за новостями, новая информация будет в четверг», — написала фон дер Ляйен.

Great result, reaching 1st milestone of #GlobalResponse pledging marathon led by @EU_Commission. Since 4 May, govs, institutions, foundations & individuals have donated €9.5 billion to fight #coronavirus. A world living up to solidarity! Stay tuned, more will follow on Thursday.

