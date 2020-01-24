Отношения Азербайджана и Израиля носят стратегический характер, и один из их столпов — это сфера обороны и безопасности. Об этом заявил на своей первой пресс-конференции в Баку новый посол Государства Израиль в Азербайджане господин Джордж Дик, отвечая на вопрос Minval.az, как развивается военное сотрудничество Азербайджана и Израиля и как посольство может прокомментировать сообщения, что с территории Азербайджана взлетают израильские разведывательные беспилотники, которые ведут наблюдение за Ираном.

Как отметил глава дипломатического представительства Израиля, «и Азербайджан, и Израиль, обе наши страны разделяют мнение, что наш мир должен быть свободен от терроризма, насилия и нестабильности». Напомнив, что на минувшей неделе в Израиле поминали жертв Холокоста и в посвященном этому событию форуме принял участие спикер Милли Меджлиса Октай Асадов и подчеркнув, что в Израиле высоко ценят вклад Азербайджана в победу над фашизмом, господин Дик отметил: «Мы вынесли из этих событий урок: если кто-то грозит тебе уничтожением, к этому надо относиться серьезно. И нет никакой разницы, идут ли эти призывы с улиц Берлина или с улиц Тегерана. Иран на протяжении десятилетий стремится «стереть Израиль с карты мира», публикует фотографии ракет, на которых написано «Смерть Израилю!»». Дипломат напомнил, что Иран является источником террора и нестабильности для государств Ближнего Востока и сопредельных стран, создает руками группировок типа «Хезболлах» нестабильность в Ливане, Сирии, других странах, сеет нестабильность и смерть.

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Посол также подчеркнул, что считает народ Ирана дружественным. Он напомнил, что на минувшей неделе двое иранских спортсменов вынуждены были покинуть эту страну, чтобы остаться частью международного спортивного сообщества и принимать участие в соревнованиях вместе с израильскими спортсменами и не испытывать давления со стороны иранского режима. Мы видели, продолжил господин Дик, как иранские граждане не стали топтать флаги Израиля и США, нарисованные на земле, и старательно их обходили. «Это позор, — подчеркнул посол, — что Иран тратит налоги своих граждан не на школы и больницы, а на поддержку террора в других странах, позор, что деньги иранских налогоплательщиков идут на поминовение такой персоны, как глава «Аль-Кудс» Касем Сулеймани».

Организация Сулеймани, по словам господина Дика, представляет собой механизм распространения террора и нестабильности в соседних с Ираном странах и в самом Иране. «Абсолютный позор, что иранский режим празднует насилие» — напомнил дипломат. Напомнил он и о том, что власти ИРИ открыли в посольствах своей страны, включая и дипмиссию в Баку, книги соболезнований по поводу смерти Сулеймани. Посол также обратился с призывом и к мировому сообществу, и к народу Ирана «поминать не Сулеймани, а невинного иранского ребенка Али, чьи брат и отец были арестованы, подвергнуты пыткам и казнены иранским режимом», помнить израильских детей, которые остаются под ударами ракет «Хезболлах», помнить Ахмеда и Мустафу — детей из Ирака и Иордании, которые из-за иранской «инфильтрации» в их страны не имеют должного образования и медицинской помощи, помнить жертв терактов, устроенных против посольства Израиля и Еврейского культурного центра в Буэнос-Айресе. «Давайте помнить не террористов, а их жертв» — подчеркнул дипломат.

Нурани

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