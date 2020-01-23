Иран продолжает скорбеть по генералу Касему Сулеймани. Посольство ИРИ в Азербайджане анонсировало «мемориальный конкурс поэзии, музыки, статей, картин и видео-клипов». Иранские дипломаты ждут, что «в культурное представительство Ирана в Баку будет представлено значительное количество художественных и литературных произведений на тему храбрости и справедливости этого великого генерала Движения Сопротивления», а потом в доме культуры Ирана пройдет церемония, где будут вручены «призы победителям».

Конечно, никто не отменял Венскую конвенцию и право экстерриториальности. Тем более посольства многих стран устраивают разного рода конкурсы, «недели» своего языка и своей культуры и т.д. Тем более понятно, что дипмиссии «живут» в ритме и политическом русле своей страны. Но вот в чем дело. Объявило посольство ИРИ в Азербайджане конкурс не на чтение стихов Фирдоуси, не на искусство миниатюры и не на исламскую каллиграфию — речь идет о политической акции в «художественной» упаковке. Причем как раз в то время, когда в Иране объявляют, что «мстить за Сулеймани» они еще не закончили, а близ посольства США в Багдаде рвутся ракеты. Более того, пусть даже «ликвидация» Сулеймани 3 января в Багдаде, куда он прибыл в качестве почетного гостя, была нарушением международного права — достойна ли столь трогательного поклонения деятельность этого генерала, вопрос по меньшей мере открытый. Напомним еще раз: спецподразделение «Аль-Кудс», которым он командовал, в иранской силовой иерархии занималось «операциями» за границами ИРИ. А это и теракты, в том числе на территории Азербайджана, и попытки инспирировать мятежи (в том числе летом 2018 года в Гяндже — в социальных сетях мелькала фотография Сулеймани вместе с небезызвестным Тохидом Ибрагимбейли), и помощь ливанской «Хезболлах», которая тесно сотрудничает с армянскими террористами, и «совместные проекты» Ирана и Армении в сфере сотрудничества силовых структур и спецслужб.

Честно говоря, все это очень напоминает скандальную выставку в честь одного из соучастников, а вернее сказать, организаторов карательной акции советской армии в Баку 20 января 1990 года Евгения Примакова — «Примаков: человек и политик», организованную Российским культурным центром при посольстве РФ в Баку. Тогда тоже было вполне справедливое возмущение: конечно, право экстерриториальности никто не отменял, но дипломатам по крайней мере нелишне научиться уважать ту страну, где они аккредитованы и работают.

При этом выставки в честь Примакова проходили в дипмиссиях РФ по всему миру. А агентство ИРНА, сообщив о «мемориальном конкурсе» в Баку, никоим образом не оговаривает, пройдет ли что-то подобное в посольствах ИРИ в других странах. И что же — Иран распространяет на столицу Азербайджана «внутрииранские» мероприятия? Если вспомнить, как власти ИРИ упорно отказывались писать на вывеске своей дипмиссии «посольство ИРИ в Азербайджанской Республике», предпочитая «посольство ИРИ — Баку» или после ареста в Иране азербайджанских молодых литераторов намекали, что отпустят их, если Баку направит в адрес Тегерана «хаишнаме», то есть «просьбу», притом что современная дипломатия такого документа вообще не признает, и все напоминало попытку обозначить этакий «подчиненный» статус Азербайджана, то «мемориальный конкурс» приобретает совсем уж некрасивый оттенок. Или же дипмиссия таким образом проводит еще и «смотр сил» своего влияния в Баку?

Но намеренно прекратим слишком уж глубокое гадание на кофейной гуще. Важно другое. Конкурс, объявленный посольством ИРИ в Азербайджане, как минимум дает право посольству Азербайджана в ИРИ объявить свой мемориальный конкурс, посвященный шехидам Карабахской войны — Мубаризу Ибрагимову, Рагуфу Оруджеву, Алифу Гаджиеву и другим. А еще — отследить реакцию властей Ирана, которые препятствовали проведению в тегеранских мечетях поминальных церемоний по жертвам геноцида в Ходжалы, но не удосужились перевести плакат «Карабах — это Армения, и точка!», вывешенный во время встречи Никола Пашиняна с представителями армянской диаспоры. И уже потом делать выводы.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az