В связи с гибелью иранского генерала Касима Сулеймани в посольстве Исламской Республики Иран в Баку состоится «мемориальный конкурс поэзии, музыки, статей, картин и видео-клипов», сообщает Irna.

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Согласно объявлению, «в культурное представительство Ирана в Баку будет представлено значительное количество художественных и литературных произведений на тему храбрости и справедливости этого великого генерала Движения Сопротивления».

На церемонии, которая состоится в доме культуры Ирана, будут вручены «призы победителям».

Генерал Сулеймани был убит 3 января по приказу президента США Дональда Трампа. Американский президент назвал Сулеймани террористом, Иран пообещал отомстить за смерть генерала. Ночью 8 января Иран нанес ракетный удар по базам США в Ираке.

Minval.az