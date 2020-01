Члены палаты представителей конгресса США прибыли в зал заседаний сената, чтобы начать рассмотрение импичмента президента страны Дональда Трампа, передает Reuters.

Команду обвинения в сенате возглавляет глава комитета по разведке палаты представителей Адам Шифф. Как уточняет Politico, на этом заседании Шифф и другие конгрессмены официально представят статьи обвинения. Ранее нижняя палата большинством голосов утвердила передачу дела об импичменте Трампу.

House impeachment managers Adam Schiff, Jerry Nadler, Zoe Lofgren, Hakeem Jeffries, Jason Crow, Val Demings and Sylvia Garcia just walked the articles of impeachment to the Senate to formally present them pic.twitter.com/QAu4aXZ9hI

— POLITICO (@politico) 16 января 2020 г.