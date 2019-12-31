Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын в ходе третьего дня пленарного заседания ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) заявил о необходимости принять дипломатические и военные ответные меры для обеспечения суверенитета и безопасности страны. Об этом сообщило во вторник Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Отмечается, что лидер КНДР в своем докладе, который он зачитывал в течение семи часов, изложил «вопросы о подготовке принятия активных и наступательных политико-дипломатических и военных ответных мер для последовательного обеспечения суверенитета и безопасности страны».

Выступление Ким Чен Ына на пленуме ЦК партии в сообщении ЦТАК охарактеризовано как историческое. По информации агентства, лидер КНДР заявил о путях решения широкого спектра вопросов государственного строительства. В частности, он сделал акцент на необходимости идейного укрепления ТПК и повышения роли кадров, подчеркнув, что партийные работники должны «беззаветно служить народу».

Как отмечает ЦТАК, значительная часть доклада Ким Чен Ына была посвящена мерам по экономическому развитию страны. Он поставил задачи перед важнейшими отраслями народного хозяйства КНДР и призвал к решительному увеличению сельскохозяйственного производства. При этом лидер республики заявил о необходимости развития науки, образования и здравоохранения, а также призвал к увеличению производительности труда, экономии и повышению качества. Отдельный пункт выступления был посвящен охране окружающей среды и мерам по предотвращению стихийных бедствий.

«Председатель ТПК отметил, что для окончательной победы революции и счастливой жизни великого нашего народа партия снова решила вести трудную и долговременную борьбу, и завершил свой доклад призывом могучей поступью открыть путь к наступлению победы для осуществления стремления и идеала строительства социалистической державы», — резюмировало агентство. При этом сообщается, что пленум ЦК партии не ограничится тремя днями работы и будет продолжен для обсуждения «важного документа», принятие которого ожидается по его итогам.

Minval.az