Первый заместитель главы комитета Госдумы России по делам СНГ Константин Затулин в гостях программы «Познер» на Первом канале сделал очередное скандальное заявление по нагорно-карабахскому конфликту.

Российский телеведущий и пропагандист Владимир Познер напомнил, что из-за недавнего визита в оккупированный Карабах Затулин подвергся резкой критике в Азербайджане, и поинтересовался, как проармянский депутат видит решение конфликта.

Затулин отметил, что его отношение к проблеме Нагорного Карабаха сформировалось давно, и он глубоко убежден в том, что нагорно-карабахский конфликт, как никакой другой, мог бы быть решен.

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«В основе этого решения – компромисс. Сама «Нагорно-Карабахская Республика – Республика Арцах» (сепаратистский режим, установленный Арменией на оккупированных территориях Азербайджана — прим. Minval.az),никем не признана, но она существует и живет. И хочу вам сказать, ни за что и никогда она не согласится на какие-либо формы, пусть даже формального возвращения в состав Азербайджана. Даже в момент, когда распадался Советский Союз, признание Азербайджана в границах бывшей Азербайджанской ССР было натянуто, потому что уже в тот момент, в 91-ом году уже три года шел конфликт, и Азербайджан не контролировал в полной мере территорию Нагорно-Карабахской Автономной Области. Поэтому надо признать право Нагорного Карабаха на самоопределение и независимость от Азербайджана», — нагло высказался российский депутат.

Компромиссом со стороны сепаратистской «НКР» должна стать «передача районов вокруг Нагорного Карабаха, занятых силами самообороны в ходе войны», продолжил свою циничную речь Затулин.

Minval.az