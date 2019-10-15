Азербайджан дал ноту России.

Об этом заявили в посольстве Азербайджана в Российской Федерации.

Как сообщается, азербайджанская сторона направила министерству иностранных дел России ноту в связи с участием первого заместителя председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, депутата Госдумы Константина Затулина 11 октября этого года на мероприятии, организованном самопровозглашенным режимом на оккупированных территориях Азербайджана.

По сообщению посольства, в ноте содержится просьба прокомментировать очередные провокационные заявления Затулина, направленные против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана и наносящие урон азербайджано-российским отношениям, которые он озвучил в рамках пребывания на оккупированных азербайджанских территориях.

Также, в ноте содержится просьба уточнить, в качестве кого российский депутат посетил находящиеся под оккупацией территории и кем финансировался данный визит.

Кроме того, в документе подчеркивается необходимость дать оценку регулярным заявлениям Затулина, противоречащим политической позиции России по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, искажению фактов и попыткам оправдать оккупационную политику Армении.

В ноте отмечается, что как депутат, Затулин несет ответственность за свои слова и действия и содержится просьба о принятии со стороны МИД РФ необходимых мер.

Minval.az