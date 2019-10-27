Молодая азербайджанка из Нагорного Карабаха Арзу Мамедова загнала в тупик российского журналиста и телеведущего Владимира Познера, известного своей проармянской позицией, сообщает в воскресенье Trend.

Так, в одном из выступлений Познера в Калифорнии Мамедова, представившись и отметив, что она родом из Карабаха, подчеркнула, что в Азербайджане проживают в согласии многие народы и нет дискриминации, в том числе в отношении евреев.

Молодая азербайджанка отметила, что журналист такого уровня, как Владимир Познер, должен быть беспристрастным. «Нагорный Карабах – территория, официально оккупированная Арменией. Имеется ряд резолюций ООН, требующих безоговорочного освобождения оккупированных азербайджанских земель. Ни одна страна в мире, в том числе и Армения, не признает Нагорный Карабах независимым», — сказала Мамедова, подчеркнув, что азербайджанцы и армяне жили в Нагорном Карабахе многие годы, и до сих пор в центре Баку находится армянская церковь.

«Поддерживая Армению, вы рукоплещете убийцам женщин и детей, тем самым вы дискриминируете тысячи азербайджанцев, вынужденных переселенцев, включая меня и мою семью», — сказала она, после чего спросила, где проходит линия между свободой слова и ненавистническими высказываниями.

Не найдя что сказать, Владимир Познер умудрился заявить, что Нагорный Карабах –официально признанная территория Армении, на что Мамедова, перебив его, отметила, что это официально признанная территория Азербайджана.

Minval.az