Азербайджан официально объявил о взятии стратегических высот на границе с Арменией.

По словам руководителя аппарата Государственной пограничной службы (ГПС) генерал-майора Эльчина Ибрагимова, пограничники Азербайджана заняли ряд стратегических высот на границе с Арменией.

«Заняты стратегические высоты, которые расширили оптимальные возможности контроля важных путей передвижения на территории Армении. Эти действия были обусловлены попытками армянской стороны взять под контроль стратегические позиции в этом направлении госграницы, а также стремлением обеспечить безопасность приграничных населенных пунктов и подразделений ГПС Азербайджана», — цитирует его слова «Интерфакс».

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Ибрагимов добавил, что укрепление подразделений ГПС в направлении участка границы в Газахском и Агстафинском районах является началом большого процесса. По его словам, продвижение ГПС на этом участке значительное. При этом, он не стал уточнять насколько вперед продвинулись силы ГПС.

«По определенным понятным причинам, более расширенную информацию по данному вопросу предоставить невозможно», — пояснил он.

Minval.az