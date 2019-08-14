Военнослужащие Государственной пограничной службы (ГПС) освободили и закрепились на стратегических высотах на азербайджано-армянской границе в Газахском направлении, которые находились под армянской оккупацией с момента начала Первой карабахской войны. Об этом «Минвалу» заявил военный эксперт, полковник-лейтенант запаса Узеир Джафаров.

По его словам, в 90-ые годы наша армия еще не была сформирована и на тот период армянам удалось захватить и укрепиться на этих высотах. Ранее сообщалось, что имело место продвижение в сторону горы Бабакяр.

«Мы знаем, что Армения в последние недели часто устраивала провокации на госгранице. Командующий ГПС дал строгое указание, что в случае провокации со стороны армянских оккупантов, принять жесткие меры. Накануне наши пограничники пресекли очередную провокацию армянских оккупантов. Враг отступил, бросив все, что было на этих позициях. Сейчас наши военнослужащие полностью контролируют эту территорию. Это является строгим предупреждением для противника. И если они впредь допустят провокации в этом направлении, получат жесткий ответ. С нашей стороны потерь нет. В свою очередь, армянские оккупанты понесли потери, унеся с собой убитых и раненных.

Думаю, представители ГПС выступят с заявлением и обнародуют детали операции», – отметил собеседник «Минвала».

Бахтияр Сафаров

Minval.az