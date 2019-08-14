«Продвижение вперед боевых позиций пограничными войсками Государственной пограничной службы на азербайджано-армянской государственной границе в Газахском направлении является продолжением начавшегося процесса».

Об этом заявил исполнительный секретарь правящей партии «Ени Азербайджан», депутат Сиявуш Новрузов.

Он напомнил, что ВС Азербайджана и ранее брали под контроль определенные территории.

«Этот процесс продолжается. Вы знаете, на вражеской стороне у нас есть село, оно сожжено… Одним словом, мы должны готовиться… должны быть готовы для освобождения наших земель от оккупации», – цитирует его слова Репорт.

Новрузов подчеркнул, что после реформ в Министерстве обороны руководящий состав министерства регулярно проводит осмотр военных частей, отправляется на передовую:

«Это вдохновляет солдат и их родителей. Пишущийся негатив про армию – это ложь и клевета. Развитие в азербайджанской армии налицо. То есть, азербайджанская армия полностью соответствует стандартам НАТО. Этот процесс продолжается».

Minval.az