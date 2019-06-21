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Как российские парламентарии «убегали» из Грузии.

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В Twitter жители Тбилиси сообщают, что в столицу подтягивается народ из других регионов страны. «Из Кутаиси едет колонна в Тбилиси. Скоро все регионы начнут подтягиваться. Это уже серьезно», – сообщил в соцсети Merabi Margalia.

Он также опубликовал видео, на котором запечатлена колонна автомобилей. «А вот и колонна, которая едет в Тбилиси из Кутаиси! Какая красота!!!!! Не так ли? Скоро со всех регионов такие колонны поедут. Это уже не остановить», – написал он.

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Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе прерывает свой визит в Азербайджан и возвращается в Грузию. Как сообщает журналист Первого канала Грузии из Баку, Ираклий Кобахидзе отменил все запланированные в рамках визита встречи, в том числе с президентом Азербайджана и премьер-министром.

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По информации директора «Нью госпиталя» Георгия Кордзахия, двум пострадавшим на акции перед зданием парламента в Тбилиси, пришлось удалить глаза. Как заявил Кордзахия, вчера в клинику поступили 24 человека.

По его словам, четырем из 24-х проведены операции.

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Тбилиси вчера.

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Демонстранты в Тбилиси, которые снова направлялись к парламенту, опрокинули и разбили машину напротив Филармонии.

Камера Первого канала Грузии зафиксировала, как один из участников акции кинул в окно корпуса камень.

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Оппозиция сегодня вечером возобновит протестную акцию у здания парламента в центре Тбилиси. Об этом журналистам сообщил председатель грузинской оппозиционной партии «Единое национальное движение» Григол Вашадзе.

Оппозиция обвиняет власти в противоправных действиях. Оппоненты правящей партии «Грузинская мечта» считают, что в сложившейся ситуации политическая ответственность правительства неизбежна.

«Мы не прекратим наши акции. В 7 часов вечера мы снова собираемся у парламента. Посмотрим, сколько людей придет теперь, поскольку политика и политические партии здесь уже не причем. Так называемая власть сформировалась в режим и противостояла гражданам Грузии, у которых отняли конституционные права, оскорбила то, что эти люди беспристрастно защищали в течение лет – это независимость этой страны, суверенитет и территориальная целостность», — цитирует его Грузия Online.

По словам лидера бывшей правящей партии, как и в четверг, к протестной акции присоединятся практически все оппозиционные силы.

«Все оппозиционные лидеры согласны и вышло то, что не хочет ни одна правящая политическая сила – вышло «все минус один»… Это означает не все политические партии минус одну, а полностью общество минус один – минус так называемая «Грузинская мечта»», — заявил Вашадзе.

По его словам, в течение дня оппозиция предоставит детальную информацию о плане действий.

В Грузии в ночь на 21 июня прошли масштабные протесты перед зданием парламента в Тбилиси против участия и действий российского депутата и председателя Межпарламентской ассамблеи православия Сергея Гаврилова, который вел заседание в здании грузинского парламента, заняв кресло спикера парламента.

В связи с этим протестующие требуют отставки председателя парламента и министра внутренних дел Грузии. Полиция применила к собравшимся слезоточивый газ, водометы и резиновые пули. Много пострадавших.

Minval.az