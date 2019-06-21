В Тбилиси в ночь на 21 июня прошли масштабные протесты перед зданием парламента против участия и действий российского депутата и председателя Межпарламентской ассамблеи православия Сергея Гаврилова, который вел заседание в здании грузинского парламента, заняв кресло спикера парламента.

В связи с этим протестующие требовали отставки председателя парламента Ираклия Кобахидзе и министра внутренних дел Грузии Георгия Гахария. Полиция применила против митингующих слезоточивый газ, водометы и резиновые пули. В результате жесткого разгона демонстрации пострадали 240 человек, из них 102 пациента остаются в клиниках. Согласно заявлению первого замминистра здравоохранения Грузии Заза Бохуа, в больницу поступило 46 пациентов, 35 выписаны, 11 пациентов остаются. Врачи имеют дело с травмами разного типа. Кроме того, двум пострадавшим на акции перед зданием парламента в Тбилиси пришлось удалить глаза.

Сотрудник издания Minval.az связался с грузинским политологом Гелой Васадзе, который согласился дать блиц-интервью. Но после первого же вопроса о Гаврилове, севшем в кресло спикера парламента, Васадзе задал встречный вопрос: как бы отреагировали азербайджанцы, если бы в кресло спикера уселся человек, оправдывающий и поддерживающий армянскую оккупацию в Нагорном Карабахе?

– Я просто уверен, что аналогичное протестное движение поднялось бы и в вашей стране, случись подобное! Ни один нормальный гражданин, ни одни патриот своей страны не остался бы безучастным к проявлению такого беспрецедентного хамства.

– Но власти нашей страны никогда не допустили бы ничего подобного. А власти Грузии все же позволили Сергею Гаврилову, принимавшему участие в военных действиях в Абхазии, сесть в кресло спикера. В чем же причина подобной бесхребетности? Или это своего рода провокация?

– Это очень интересный вопрос. Но ответ на него есть: потому, что в нашей стране – помимо государственных интересов превалируют интересы внутриполитической и внутриклановой борьбы. Вот почему был допущен подобный ход – это мое глубокое убеждение. У украинцев на этот счет есть хорошая поговорка: господа друг друга подставляют, дерутся, а у холопов чубы трещат. Кроме того, внутри грузинской власти есть лица, на которых оказывает влияние Россия.

— Со вчерашнего дня Minval активно освещает события, происходящие в Тбилиси. Как было известно, ранее грузинские полицейские раздавали митингующим и журналистам воду. И вдруг такой жестокий разгон – с применением резиновых пуль, слезоточивого газа. В результате более 200 пострадавших, некоторые журналисты лишились глаз, есть люди, которые до сих пор находятся в тбилисских больницах в стабильно-тяжелом состоянии. С чем связана столь резкая перемена? Почему сотрудники правоохранительных органов все же применили свои привычные для них методы разгона демонстрации?

– Я считаю, что у руководства полиции просто не выдержали нервы – этим объясняется непропорциональное применение силы против митингующих. И этот жестокий разгон демонстрации – крайне негативная и очень плохая позиция для властей. И это случилось. А то, что вы говорите про воду, которую раздавали митингующим сотрудники полиции, говорит если еще не о демократии, то уже о ее проблесках.

– Какие прогнозы вы можете дать, учитывая последние события, происходящие в Тбилиси?

– Прогнозов я делать не стану, ибо прогнозы – вещь неблагодарная, это не ко мне, а к Нострадамусу. Но точно могу сказать: тбилисские события аукнутся, прежде всего, на креслах тех, кто отвечает за политическую ситуацию в стране, и, прежде всего тех, кто пустил Гаврилова в Грузию и позволил ему сесть в кресло спикера. Это министр внутренних дел и спикер парламента Грузии.

– Российская пропаганда тщательно распространяет слухи о том, что тбилисские события – дело рук США. Что вы ответите пропагандистам?

– Что я могу сказать пропагандистам? Тбилисские события – дело рук не только США, но и Моссада, инопланетян и рептилоидов.

Яна Мадатова

Minval.az