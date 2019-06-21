Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому запрещаются пассажирские полёты в Грузию. В тексте документа, который опубликован на сайте главы государства, говорится, что такое решение принято «в целях обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, защиты граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий».

Федеральным и местным органам власти, компаниям и гражданам теперь нужно исходить из того, что «с 8 июля 2019 г. российским авиакомпаниям временно запрещается осуществлять воздушные перевозки (в том числе коммерческие) граждан с территории Российской Федерации на территорию Грузии».

На время действия запрета туроператорам и турагентам рекомендовано воздержаться от продажи туров россиянам. Правительству РФ поручено принять меры по возвращению на родину граждан России, которые сейчас находятся на территории Грузии, а Министерству иностранных дел — координировать действия с местными властями для обеспечения безопасности россиян.

Minval.az