Экспорт и «нечаянный импорт» политических кризисов и революций — тема горячая и «модная». Кризисы и революции должны вызреть изнутри — это аксиома. Но и попытки извне раскачать ситуацию в том или ином государстве, а тем более привести к власти лояльных себе персон — прецедент не такой уж и редкий.

Вот и в политическом кризисе, охватившем сегодня Грузию, смешалось все: и «внешний» повод, и ошибки правящей команды «Грузинской мечты», и многое другое.

Напомним: в Тбилиси проходила 26-я сессия Межпарламентской ассамблеи православия. Скандал вспыхнул в первый же день работы. Председательствовать должен был депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов (КПРФ). Который, не задумываясь, занял кресло спикера.

Зал в знак протеста покинул посол Украины в Грузии Долгов. Украинский дипломат напомнил: «Россия оккупировала территорию Украины и продолжает воевать и сегодня». После чего добавил: «Христианская религия и церковь – это мирное существование, а не оккупация территорий».

Но самое главное, то, что в кресле спикера парламента Грузии расположился Гаврилов, который к тому же за день до приезда в интервью телекомпании «Рустави 2» заявлял, что признание независимости оккупированных территорий Грузии — Абхазии и Цхинвальского региона, имеет историческое значение, и теперь Грузии следует налаживать с Россией отношения в этой «новой действительности», справедливо возмутило депутатов грузинского парламента. Депутаты, прежде всего от партии«Единое национальное движение» Михаила Саакашвили, заблокировали президиум. Российских депутатов пришлось спешно выводить из здания, но уже на выходе из отеля их забросали пластиковыми бутылками и облили водой. Гаврилов попытался огрызнуться: теперь, дескать, все переговоры с Грузией по гуманитарным и экономическим вопросам находятся под угрозой срыва.

Но к этому моменту политика уже выплеснулась на улицы. Столицу Грузии охватили массовые протесты. Их участники потребовали отставки спикера парламента Ираклия Кобахидзе и главы МВД Грузии. Кобахидзе прервал свой визит в Азербайджан и по сути дела поддержал митингующих: «Для всех было очень тяжелым зрелищем то, что мы увидели в зале заседаний парламента, — заявил он журналистам. — Россия — это страна, которая оккупировала 20 процентов наших территорий, а официальный представитель этой страны, член парламента сидел в кресле председателя». Свой визит в Беларусь прервала президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Тбилиси к этому моменту был уже охвачен беспорядками. Демонстранты не только жгли портреты Путина. Уже ночью участники протестов разгромили офис «Грузинской мечты» и ворвались в парламент. Спецназ ответил резиновыми пулями и перцовым газом. В результате «жесткого разгона», про последним данным, пострадали 240 человек, из них 102 остаются в больницах. Двоим раненым пришлось удалить глаза, поврежденные резиновыми пулями.

Но если в ночь на 21 июня грузинским властям удалось одержать победу в уличном противостоянии, политические итоги — далеко не в пользу нынешних властей Грузии, И не только потому, что резиновые пули спецназа расстреляли демократический «имидж» Тбилиси. Важно другое. МВД Грузии, назвав протесты попыткой «государственного переворота», нечаянно обозначил: уличными протестами дело может и не закончиться. Тем более что в дело вступил экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. Он не только призвал полицию перейти на сторону народа, но и заявил, что Бидзина Иванишвили по заданию России разрушает Грузию.

Саломе Зурабишвили попыталась отпарировать, заявив, что оппозиция «выполняет план Москвы», только вот вышло это очень неубедительно.

Протестовали на улицах Тбилиси не только и не столько против появления Гаврилова в кресле спикера парламента. Возмущает Грузию политика «Грузинской мечты». Несмотря на бурные предвыборные обещания, добиться реальных экономических перемен к лучшему «мечтателям» не удалось. Более того, жителей страны все больше возмущает усиление власти региональных «олигархов».

Еще больше ляпсусов и ошибок во внешней политике. За годы своего правления «мечтатели» умудрились спровоцировать несколько серьезных кризисов в отношениях с Азербайджаном. Сначала, напомним, тогдашний министр энергетики Грузии, ныне мэр Тбилиси Каха Каладзе вдруг заговорил о возобновлении закупок российского газа в качестве «альтернативы» азербайджанскому. Ситуацию с трудом «затерли». Затем «мечтатели» умудрились вернуть в повестку дня вопрос «транспортных коридоров» через грузинские оккупированные земли. Эти «коридоры» нужны не Грузии, а Армении, к тому же предлагаемые варианты тбилисские эксперты не без оснований сочли недопустимой уступкой в таком вопросе, как территориальная целостность Грузии и статус ее границ. Вопрос предсказуемо «заглох», но осадок остался. Причем и в Баку, и в Тбилиси. Уже за последние месяцы — беззубая позиция «Грузинской мечты» в ответ на установку в Джавахетии бюста армянского боевика, соучастника Ходжалингского геноцида Михаила Авагяна, а затем — кризис вокруг спорного участка границы, где расположен комплекс Кешикчидаг (Давид-Гареджи). В обоих случаях ситуацию удалось с трудом «погасить», но сам факт возникновения подобных кризисов не свидетельствует о профессионализме и ответственном поведении «мечтателей».

Наконец, по понятной причине граждан Грузии возмущает недопустимо мягкая политика «Грузинской мечты» в отношении России. Особенно в сравнении с Михаилом Саакашвили, который десять лет назад все же убедил мировое сообщество, что Россия — агрессор и оккупант.

Более того, для «Грузинской мечты» с самого начала «нормализация» отношений с Москвой была едва ли не главным агитационным лозунгом. И вроде бы «мечтателям» удалось привлечь в Грузию российских туристов и российский бизнес. Но вот политика РФ в отношении захваченных грузинских регионов не сдвинулась ни на йоту. Продолжается и «ползучая оккупация»: в районе Цхинвали российские оккупанты планомерно «продвигают» свою колючую проволоку в глубь грузинской территории. А бывший заместитель министра обороны США, старший директор Центра имени Байдена Университета Пенсильвании Майкл Карпентер прямо заявил в своем «Твиттере»: «Провел всего три дня в Грузии. Я не уверен, что правительство полностью осознает последствия политики открытых дверей с Россией. С таким количеством «туристов» (эх ФСБ) и земель, скупаемых российскими бизнесменами, они могут проснуться в один прекрасный день и обнаружить не 20%, а 100% оккупированных территорий». И его беспокойство разделяют многие жители Грузии. Настроения которых и стали «топливом» для нынешней волны протестов. Той волны, у которой наличествует масштабный политический «фундамент» и могут проявиться не менее масштабные последствия. Теоретически, конечно, подавив протесты, новое руководство Грузии получает шанс нормализовать ситуацию, провести в относительной тишине «работу над ошибками». Другой вопрос, хватит ли на это у мечтателей профессионализма и политической воли.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az