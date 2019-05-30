Как сообщалось ранее, по факту самоубийства ученицы 8 класса средней школы №162 в Сабаильском районе города Баку Элины Гаджиевой, которая сбросилась с третьего этажа учебного заведения, в прокуратуре города Баку было возбуждено уголовное дело по статье 125 (доведение до самоубийства) УК АР. Директор школы Севиндж Аббасова была привлечена к ответственности по статьям 143 (оставление в опасности) и 314.2 (халатность, повлекшая по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия) в качестве обвиняемого лица. Решением суда в ее отношении была избрана мера пресечения в виде ареста.

Как говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры, с целью обеспечения всестороннего, полного и объективного расследования всех фактов следственная группа проводит интенсивные мероприятия с участием специалистов Управления образования города Баку.

Так, по делу были допрошены многочисленные очевидцы, в том числе должностные лица, учителя школы и одноклассники Элины Гаджиевой, проанализированы кадры с камер видео наблюдения, переписки в мобильных телефонах, а также другие документы.

По уголовному делу были привлечены высокоспециализированные, опытные эксперты, назначены судебно-медицинские, судебные компьютерно-технические, судебно-психологические, судебно-фоноскопические экспертизы, проведены соответствующие опросы.

Проводятся необходимые процессуальные мероприятия для уточнения случаев, связанных со смертью Э.Гаджиевой, в том числе своевременное обращение за медицинской помощью и оказание необходимой медицинской помощи в больнице, определение правильного диагноза, выявление связи поздней госпитализации с наступлением смерти.

В настоящее время расследуются все детали уголовного дела, будет дана правовая оценка действиям всех лиц, виновность которых будет установлена на основании собранных достоверных доказательств.

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