По факту самоубийства ученицы, бросившейся с третьего этажа школы в Баку, возбуждено уголовное дело.

Как сообщает Report, об этом говорится в совместном заявлении Бакинской городской прокуратуры и Управления образования города Баку.

Сообщается, что 4 апреля ученица 8-го класса полной средней школы №162 им. Этибара Алиева в Сабаильском районе Баку упала с третьего этажа школы и получила различные телесные травмы. Пострадавшая была помещена в городской клинический медцентр №1 для получения лечения. Несмотря на усилия врачей и предпринятые меры, ее спасти не удалось, она скончалась в больнице 6 апреля.

По факту в Бакинской городской прокуратуре было возбуждено уголовное дело по статье 125 (доведение до самоубийства) УК АР, по делу назначены соответствующие экспертизы, проводятся другие необходимые следственные мероприятия.

В то же время Управление образования города Баку проводит служебное расследование по указанному факту.

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