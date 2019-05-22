Перед посольством России в Баку в среду состоялась акция протеста против задержания в Москве с целью последующей депортации азербайджанского блогера Фуада Аббасова. Участники акции осудили также применения насилия против блогера и потребовали наказания совершивших эти действия российских правоохранителей, сообщает «Туран».

«Фуада Аббасова задержали в России словно террориста, но уже прошло несколько дней, ни МИД, ни другие структуры Азербайджана не отреагировали на это», — заявил один из участников акции.

По словам организаторов акции, представитель посольства вышел к протестующим, и выслушал их.

B пресс-службе посольства России в Баку Turan в связи с делом Аббасова ответили, что в дипмиссии отслеживают развитие событий, но не стали комментировать ситуацию.

Как ранее сообщал Minval.az, ситуация вокруг проживающего в России блогера Фуада Аббасова остается очень напряженной – по словам адвоката Эльмана Пашаева, 16 мая Аббасов был сильно избит при задержании и 28 мая его могут депортировать в Баку.

«Его избили на улице сотрудники правоохранительных органов. Двое били Ф.Аббасова, а один снимал это на видео и делал фото. Причиной распространения этих кадров в сети является желание доказать заказчику, что «миссия» выполнена. Обычно заказчик хочет доказательств, в какой форме был выполнен его заказ. Я криминалист и знаю такие детали. Целью было показать заказчику, что Фуада Аббасова «сломали»», — отмечал Пашаев.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева в среду заявила, что сотрудники консульского отдела посольства Азербайджана в России встретились с блогером.

«По поручению посла Азербайджана в России сотрудники консульского отдела посольства встретились с Фуадом Аббасовым. Наше посольство предпринимает все необходимые меры в рамках своих полномочий», — отметила Абдуллаева.

Minval.az