Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева прокомментировала ситуацию с задержанием в Москве блогера Фуада Аббасова.

Как сообщила Лейла Абдуллаева местным СМИ, сотрудники консульского отдела посольства Азербайджана в России встретились с Фуадом Аббасовым.

«По поручению посла Азербайджана в России сотрудники консульского отдела посольства встретились с Фуадом Аббасовым. Наше посольство предпринимает все необходимые меры в рамках своих полномочий», — отметила Абдуллаева.

Как ранее сообщал Minval.az, ситуация вокруг проживающего в России блогера Фуада Аббасова остается очень напряженной. По словам адвоката Эльмана Пашаева, 16 мая Аббасов был сильно избит при задержании.

«Его избили на улице сотрудники правоохранительных органов. Двое били Ф.Аббасова, а один снимал это на видео и делал фото. Причиной распространения этих кадров в сети является желание доказать заказчику, что «миссия» выполнена. Обычно заказчик хочет доказательств, в какой форме был выполнен его заказ. Я криминалист и знаю такие детали. Целью было показать заказчику, что Фуада Аббасова «сломали»», — отмечал Пашаев.

Minval.az