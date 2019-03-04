Активисты Националистической молодежной организации провели акцию перед посольством Ирана в Баку.

Как сообщает «Минвал» со ссылкой на Gunaz.tv, участники акции выражали протест против поддержки правительством Ирана Армении, против того, что в ходе своего последнего визита в Тегеран премьер-министр Армении Никол Пашинян сделал селфи на фоне плаката со словами «Карабах – это Армения и все», а также против антиазербайджанских высказываний президента Ирана Хасана Роухани 11 февраля в своей речи по случаю 40-летия Исламской революции.

В ходе акции скандировали лозунги «Пусть Азербайджан будет един, а его столица будет в Тебризе», «Русские, персы и армяне – это враги тюрков» «Карабах наш и будет нашим» и другие лозунги.

Minval.az