Поездка главы сепаратистского режима в Нагорном Карабахе Бако Саакяна в Москву не противоречит посреднической миссии России в нагорно-карабахском урегулировании.

Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге, комментируя вопрос журналистов.

«Эта поездка не может рассматриваться иначе, как частная. Ее статус очевиден. Она не противоречит ни российскому законодательству, ни имеющимся международном договоренностям, ни посреднической миссии России в нагорно-карабахском урегулировании. Поэтому претензии российской стороне, которые были выражены в недавнем заявлении азербайджанской стороны, являются, с нашей точки зрения, безосновательными», — цитирует Захарову агентство «Репорт».

Minval.az