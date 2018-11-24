Разрешение на въезд представителю незаконного сепаратистского режима, созданного на оккупированных территориях Азербайджана, на территорию России подрывает усилия по продвижению переговорного процесса и противоречит посредническим обязательствам России в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ.

Об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана в связи с визитом в Россию «главы» сепаратистского режима, созданного в Нагорном Карабахе.

«Данный шаг российской стороны не соответствует высокому уровню текущих отношений между Азербайджаном и Россией и противоречит нормативно-правовой базе двухсторонних отношений, в частности Договору о дружбе, сотрудничестве и взаимной безопасности между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой, указывающему, что «Стороны обязуются не поддерживать сепаратистские движения, а также запрещают и пресекают деятельность отдельных лиц, направленную против государственного суверенитета, независимости и территориальной целостности другой стороны».

Такого рода вояжи «главы» незаконного режима по странам сопредседателей МГ ОБСЕ могут привести к непредсказуемому развитию ситуации вокруг конфликта. В этом случае вся ответственность будет на армянской стороне», — отмечается в сообщении МИД.

Minval.az