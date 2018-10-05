В связи со знаменательной датой — 100-летием Азербайджанской Демократической Республики (АДР) президент Азербайджана объявил 2018 год – Годом АДР.

Цель главы государства состояла в том, чтобы напомнить нынешнему поколению азербайджанцев и донести до поколений будущих огромную значимость роли, которую сыграли создатели АДР, и само существование первой на Востоке демократической республики в становлении Азербайджана как самостоятельного, независимого государства.

Исторический для азербайджанского народа юбилей был ознаменован торжественными мероприятиями в нашей стране и за рубежом, учреждением памятной медали, научными конференциями, выставками, музыкальными премьерами, посвященными первой на Востоке демократической республике.

Политическое и нравственное наследие АДР, благодаря которой наш народ еще век назад обрел независимость, поистине неоценимо. И памятные мероприятия объявленного президентом Года Республики, наглядно продемонстрировавшие высокую духовность и патриотизм нации, еще раз подтвердили это.

Вместе с тем огромны заслуги Первой республики в становлении азербайджанской государственности. Именно тогда были заложены основы национальных органов внутренних и иностранных дел, министерств и ведомств, прокуратуры, разведки и контрразведки, то есть, по сути, всех нынешних государственно-правительственных структур.

История, однако, показала, что независимость нужно не только завоевать, но и отстоять и сохранить. Исторический для нашего народа пример – титанические усилия, предпринятые в 1993 году Общенациональным лидером Гейдаром Алиевым для спасения Третьей Азербайджанской Республики. Только его мудрость, политическая дальновидность, непоколебимая воля, колоссальный опыт государственного деятеля помогли отстоять национальные завоевания, добиться суверенитета страны, начать новое государственное строительство. Именно благодаря Гейдару Алиеву мы сейчас можем предъявить миру наследие своей славной многовековой истории, свои национальные идеалы, свои мирные созидательные цели.

Гейдар Алиев взял на себя ответственность за страну и ее народ, и ценой колоссальных усилий отстоял суверенитет Азербайджана. Не случись этого, независимость так и осталась бы лишь светлым идеалом в мечтах и чаяниях азербайджанцев, а нынешнюю славную дату – 100-летие АДР, подобно ее отцам-основателям и тем, кто принимал участие в возрождении азербайджанского государства после распада СССР, пришлось бы отмечать в ссылке и эмиграции или, что еще страшнее, в стране, разорванной на части, присоединенные к другим государствам.

Именно поэтому Гейдар Алиев не просто выдающийся государственный и политический деятель, а великий символ возрождения, символ независимости и силы государства, единения нации.

Учреждение юбилейной медали в честь 100-летия государственной независимости Азербайджана позволяет связать неразрывными узами славное прошлое азербайджанского народа и наполненный созидательным трудом и борьбой за свою землю день настоящий. Эта почетная государственная награда призвана символизировать сохранение национальных и исторических традиций, преемственность поколений, преклонение азербайджанского народа перед мужеством и мудростью личностей, превративших идеалы свободы и независимости в реальность.

И нет сомнений, что первым этой высокой награды как человек, сумевший отстоять и приумножить завоевания азербайджанских демократов, как личность, всю свою жизнь посвятившая служению Родине и народу, должен быть удостен Общенациональный лидер азербайджанского народа Гейдар Алирза оглу Алиев

Захид Орудж, депутат Милли Меджлиса

Minval.az