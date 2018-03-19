В скором времени жизненный цикл истребителей МиГ-29, построенных в СССР, завершится и ВВС Азербайджана ищет им замену. Как передает Minval.az, об этом пишет авторитетное российское издание «Военное обозрение».

Как отмечается, в качестве наиболее вероятных претендентов рассматриваются F-16 Fighting Falcon турецкой сборки или бывшие в употреблении самолёты из состава ВВС США, а также лёгкий пакистано-китайский истребитель JF-17 Thunder.

«Кроме того, азербайджанские представители зондировали почву относительно возможности приобретения лёгких шведских Saab JAS 39 Gripen и российских многофункциональных истребителей Су-30МК. Возможным поставкам JAS 39 Gripen препятствуют ограничения в шведском законодательстве, запрещающие продажу оружия в страны, имеющие неурегулированные территориальные споры с соседями. Кроме того, на шведском истребителе используются двигатель, БРЭО и вооружение американского производства, а значит необходимо разрешение США. Российский истребитель Су-30МК обладает гораздо большими возможностями, чем JF-17 и Saab JAS 39, но после поставки этих самолётов Азербайджан получит серьёзное превосходство над Арменией, являющейся стратегическим союзником России, что может в перспективе обострить ситуацию в регионе. В настоящее время над территорией Азербайджана имеется сплошное радиолокационное поле, многократно перекрытое радиолокаторами различных типов. Кроме того, азербайджанские радиолокаторы способны заглянуть далеко за границы республики. В целом же Азербайджан имеет достаточно сбалансированную и совершенную систему противовоздушной обороны, способную нанести серьёзные потери потенциальному агрессору, прикрыть важные военные и административно-политические объекты и свои воинские подразделения от ударов с воздуха», — отмечает издание.

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