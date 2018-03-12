Директор Республиканского перинатального центра, председатель Комиссии по оказанию помощи при родах Минздрава Севиндж Мамедова прокомментировала распространившуюся в СМИ информацию о том, что в Азербайджане за последние годы 1200 школьниц сделали аборт.

Накануне эксперт по образованию Камран Асанов заявил прессе о том, что за последние 3-4 года в Азербайджане около 1200 учениц 9-11 классов сделали аборт.

По словам С.Мамедовой, данная информация не соответствует действительности:

«У этой цифры должен быть источник. Мы можем ссылаться только на статистические данные. К тому же, наше воспитание и менталитет не позволяют, чтобы ученицы 9-11 классов делали аборт», — сказала она в комментарии агентству Тренд.

По словам Мамедовой, в Азербайджане школьницы делают аборт в единичных случаях, и когда такое происходит, возбуждается уголовное дело, и информация распространяется в СМИ:

«Аборты школьницам проводят законно, то есть, по медицинским показателям. В прессе делается официальное заявление об этом. Информация об абортах среди школьниц собирается на основе прозрачной системы, поэтому невозможно, чтобы было такое количество тайных абортов».

Она отметила, что в медицинском учреждении во время аборта открывается медицинская карта на основе удостоверения личности пациента. Информация о всех пациентах собирается в единой электронной системе».

При этом С.Мамедова подчеркнула, что проведение абортов школьницам очень опасно:

«Ни один врач не возьмет на себя такую ответственность, чтобы сделать аборт школьнице, ведь их организм полностью не созрел. Школьницы могут забеременеть, но так как их организм – кровеносная система, печень и т.д. еще не совершенны, то делать им аборт так же опасно и рискованно, как позволить им родить».

Напомним, что эксперт по образованию Камран Асанов заявил прессе о том, что за последние 3-4 года в Азербайджане около 1200 учениц 9-11 классов сделали аборт.