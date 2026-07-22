Парламент Болгарии одобрил размещение американских самолетов-заправщиков на авиабазе Безмер, расположенной недалеко от одноименного села на юго-востоке страны. Об этом сообщает Болгарское национальное радио.

За соответствующее решение проголосовали 135 депутатов, представляющих партии «Прогрессивная Болгария» и «Движение за права и свободы». Против выступили 13 парламентариев. Представители оппозиционных партий — Союза демократических сил, «Демократической Болгарии» и «Продолжаем перемены» — в голосовании участия не приняли.

Ранее президент Болгарии Румен Радев сообщал, что власти страны получили официальную ноту от США с просьбой разрешить размещение американских самолетов-заправщиков на авиабазе Безмер. После этого правительство передало вопрос на рассмотрение парламента.