Вооруженные силы Украины впервые уничтожили российский боевой самолет с помощью истребителя F-16. Об этом заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн во время слушаний в комитете Сената по ассигнованиям.

«Недавно мы стали свидетелями первого воздушного боя, в котором украинский F-16 сбил российский истребитель. За последние несколько лет благодаря поддержке многих партнеров Украина значительно усилила свою эшелонированную систему обороны», — отметил Кейн.

По словам генерала, Украина добилась значительного прогресса в развитии собственной оборонной промышленности. Отвечая на вопрос о возможных последствиях сокращения финансирования систем противовоздушной обороны, Кейн заявил, что Киев проделывает «невероятную работу» по укреплению своих возможностей как в сфере ПВО, так и в воздушном бою.