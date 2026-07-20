В Одесской области завершилась поисково-спасательная операция после российского удара по гражданскому судну GOLDEN LEO, который, по данным украинской стороны, был нанесен 19 июля.

По информации Одесской областной прокуратуры, число погибших возросло до 10 человек. Среди жертв — девять иностранных моряков в возрасте от 19 до 53 лет и 66-летний украинский лоцман. Еще семь человек получили ранения.

Как сообщили в Администрации морских портов Украины, судно под флагом Гвинеи-Бисау, перевозившее груз кукурузы, покидало украинский порт. На борту находились 17 членов экипажа — граждане Сирии и Индии, а также украинский лоцман. Восемь человек удалось спасти.

Украинская прокуратура возбудила уголовное дело по статье о военных преступлениях, повлекших гибель людей.