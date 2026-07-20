Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что в Ормузском проливе взорвались два танкера, нарушивших правила судоходства. Об этом сообщает агентство Tasnim в своем Telegram-канале.

По данным КСИР, суда намеревались пройти по небезопасному маршруту в южной части пролива, на что их спровоцировали и вынудили американские военные. В результате взрыва танкеры не смогли продолжить движение.

В заявлении КСИР подчеркивается, что вмешательство армии США, находящейся за тысячи километров, не имеет юридической силы. Иран пообещал дать ответ на эти действия. Пока американские преступления в регионе продолжаются, маршрут не является безопасным для прохода судов с химическими веществами, нефтью и газом, предупредили в Корпусе.

Американские военные наносят удары по Ирану уже девятую ночь подряд. Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило, что удары призваны ослабить способность Ирана угрожать торговому судоходству в Ормузском проливе.

КСИР пригрозил США и странам Ближнего Востока, предоставляющим Вашингтону свои базы, «чрезвычайно суровой расплатой» в случае продолжения атак на гражданскую инфраструктуру Ирана.