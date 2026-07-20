США завершили девятую подряд ночь нанесения ударов по территории Ирана.

Об этом говорится в заявлении Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM).

Были атакованы иранские военные командные центры, объекты ПВО и берегового наблюдения, военно-морскому потенциалу, стартовые позиции ракет и беспилотников, а также сети связи, говорится в отчете CENTCOM.

Тебриз подвергся атаке ВС США этой ночью. Предположительно, удар нанесен по ракетному полигону. Иранские СМИ уточняют — удары США вновь были по портам Чабахар и Кетарак в Систане и Белуджистане. Взрывы прогремели в городах Тебриз, Чабахар, Кенарк, Махшахр и Имам Хомейни.

КСИР нанес удар баллистическими ракетами по самолетам ВС США, находившимся в Иордании.

«[Военные КСИР] нанесли удары баллистическими ракетами по крупным транспортным самолетам C-17 и P-8 ВС США, находившимся на аэродроме Акабы», — приводит заявление КСИР агентство Tasnim.

