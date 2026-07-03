В Сабаильском, Пираллахинском, Низаминском и Хатаинском районах Баку сегодня возникнут локальные перебои в электроснабжении.

Как сообщили в ОАО «Азеришыг», ограничения будут введены в связи с плановыми ремонтными работами.

Так, в Сабаильском районе с 09:00 до 12:00 не будет света у части абонентов в поселке Бадамдар, на улице Игоря Агаева, жилмассиве «20-й участок». В то же время в Пираллахинском районе будет прекращено электрснабжение домов №2, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 22 и 24 по улице Камиля Рзаева, а также Пираллахинского медцентра и расположенных в его окрестностях частных жилых домов.

В Низаминском районе ограничения с 10:00 до 13:00 затронут часть абонентов на улице Рустама Рустамова и проспекте Гара Гараева. За тот же временной отрезок не будет света на улицах Полада Гашимова и Зейтун в Хатаинском районе столицы.

«После завершения работ указанные территории будут обеспечены более качественной электроэнергией», — добавили в «Азеришыг».