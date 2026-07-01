Азербайджан снял временные ограничения на импорт замороженной говядины одного из украинских производителей.

Об этом сообщает Агентство пищевой безопасности Азербайджана (АПБА).

Ранее ограничения были введены после выявления несоответствий в партии замороженной говядины, произведенной украинской компанией.

По запросу АПБА Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей провела на предприятии ветеринарный контроль и лабораторные исследования. Азербайджанской стороне также была представлена подробная информация о проведенных оздоровительных мероприятиях и результатах эпизоотического мониторинга.

Учитывая гарантии украинской стороны о соблюдении ветеринарных норм и правил, а также требований, регулирующих взаимные импортно-экспортные операции, АПБА приняло решение отменить временные ограничения на поставки продукции данного производителя в Азербайджан.

О принятом решении азербайджанское агентство официально уведомило компетентный орган Украины.