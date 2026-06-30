В Баку на двух участках дорог будут проведены работы по фрезерованию и укладке нового асфальтового покрытия.

Об этом сообщили в Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

По информации агентства, на проспекте Гусейна Джавида (от улицы Сейфеддина Даглы до улицы Микаила Мушфига) сегодня с 10:00 до 07:00 3 июля будут проводиться работы по фрезерованию дорожного покрытия и укладке нового асфальта.

Кроме того, на улице Айны Султановой (от проспекта Гусейна Джавида до проспекта Матбуат) с 08:00 1 июля до 08:00 6 июля запланированы работы по обновлению асфальтового покрытия.

В агентстве попросили водителей учитывать, что в указанные даты движение на этих участках будет частично ограничено, по возможности пользоваться альтернативными маршрутами, а также соблюдать требования временных дорожных знаков и указания сотрудников, регулирующих движение.

Водителей и жителей также попросили с пониманием отнестись к возможным временным неудобствам.