В результате двух сильных землетрясений, произошедших в среду в Венесуэле, погибли по меньшей мере 920 человек, сообщил председатель Национальной ассамблеи страны Хорхе Родригес. По данным властей, 3 360 человек получили ранения, а как минимум 172 до сих пор находятся под завалами.

По сообщениям медиков, больницы работают на пределе возможностей.

В пятницу Делси Родригес распорядилась передать контроль над штатом Ла-Гуайра, одним из наиболее пострадавших районов страны, под управление военных для координации спасательных работ.

ООН сообщила, что к поисково-спасательной операции уже привлечены более тысячи международных специалистов, включая отряды кинологов с поисковыми собаками.

Катастрофа произошла в стране, которая и без того переживает глубокий политический кризис. С момента задержания бывшего президента Николаса Мадуро американскими военными в ходе операции в Каракасе прошло менее шести месяцев.