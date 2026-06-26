Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и заместитель премьер-министра, министр иностранных дел и международного сотрудничества Италии Антонио Таяни в ходе телефонного разговора обсудили текущее состояние и перспективы развития стратегического партнерства между двумя странами.

Как сообщает МИД Азербайджана, стороны с удовлетворением отметили активизацию политического диалога на высоком уровне. Особое внимание было уделено состоявшимся за последнее время взаимным контактам, включая государственный визит президента Италии Серджо Маттареллы в Азербайджан осенью прошлого года, заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству в январе, а также визит премьер-министра Италии Джорджи Мелони в Азербайджан в мае.

Министры подчеркнули важность продолжения политического диалога и взаимных визитов, а также расширения сотрудничества в сферах экономики, торговли, энергетики, транспорта, промышленности, инвестиций и образования.

Отмечалось, что проведение осенью текущего года Азербайджано-итальянского бизнес-форума станет важной площадкой для дальнейшего укрепления двустороннего экономического партнерства. Также была подчеркнута значимость конференции, которая пройдет в сентябре в рамках партнерства с The European House – Ambrosetti, для развития экономического и политического диалога между Азербайджаном и Италией.

В ходе беседы стороны обсудили взаимодействие в энергетической сфере, включая сотрудничество между SOCAR и итальянской компанией Italiana Petroli (IP), а также перспективы реализации новых совместных проектов.

Кроме того, министры обменялись мнениями по вопросам региональной безопасности, постконфликтной повестки и ситуации на Ближнем Востоке.