Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с председателем Меджлиса Турецкой Республики Северного Кипра Зией Озтюрклером, прибывшим в Азербайджан с визитом для участия в 20-й сессии Конференции Парламентского союза государств-участников Организации исламского сотрудничества.

На встрече отмечалось, что Парламентский союз является благоприятной платформой для дальнейшего углубления отношений между законодательными органами стран-участниц и обсуждения ряда серьезных вопросов. Также было упомянуто, что Милли Меджлис организовал конференцию на высоком уровне, сообщили в отделе прессы и связей с общественностью парламента.

Спикер Сахиба Гафарова с удовлетворением вспомнила предыдущую встречу с гостем. Она отметила, что существующие между председателями и депутатами парламентов контакты, а также взаимные визиты и встречи служат дальнейшему углублению связей.

На встрече отмечалась важность сотрудничества и взаимодействия существующих в парламентах групп дружбы, а также оценены как заслуживающий одобрения шаг встречи групп дружбы Милли Меджлиса Азербайджана, Великого национального собрания Турции и Меджлиса Турецкой Республики Северного Кипра в трехстороннем формате.

В ходе беседы была высоко оценена постоянная поддержка, оказываемая Азербайджаном Турецкой Республике Северного Кипра. Председатель Меджлиса Турецкой Республики Северного Кипра выразил благодарность за поддержку, оказываемую нашей страной.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.