Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов заявил, что по уровню материально-технического обеспечения, вооружению, технологиям и профессионализму армия Азербайджана входит в число самых сильных армий региона.

Выступая на церемонии выпуска Военного института имени Гейдара Алиева, он отметил, что развитие армии вышло на новый этап под руководством президента Ильхама Алиева.

По его словам, победа в 44-дневной войне стала результатом национального единства, политической воли и профессиональной подготовки военных.

Закир Гасанов также поблагодарил Вооружённые силы Турции за вклад в подготовку офицеров. «Сегодня среди выпускников есть и курсанты из партнёрских, дружественных Кыргызстана и Таджикистана. Применяя полученные здесь знания и навыки в своих странах, они также будут способствовать дальнейшему укреплению дружбы между государствами», — добавил он.

Выпускников министр призвал достойно служить государству и сохранять статус Азербайджана как страны-победительницы.