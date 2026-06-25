Владимир Зеленский заявил, что дальнобойные операции Украины являются «точным ответом» на затягивание Россией войны и удары по украинским городам.

По его словам, ночью подразделения Сил обороны поразили нефтебазу «Полтавская» в Краснодарском крае, примерно в 300 км от линии фронта. Утром СБУ нанесла удары по двум НПЗ в Уфе — «Башнефть-Уфанефтехим» и «Башнефть-Новойл», расположенным в 1500 км от линии фронта.

Зеленский заявил, что Украина выполняет план «дальнобойных санкций», и призвал Россию думать о «настоящей дипломатии», а не пытаться выиграть время.