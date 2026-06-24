Процессинговый центр Azəriсard выступил с заявлением в связи с проблемой, возникшей 24 июня на карточных счетах клиентов некоторых обслуживаемых им банков.

Как сообщили в компании, причиной стали дублирования, возникшие по не зависящим от Azəriсard техническим причинам в процессе обработки файлов межбанковских расчетов.

В центре отметили, что процесс отмены продублированных операций уже запущен, а восстановление карточных счетов проводится поэтапно.

По данным компании, проблема будет полностью устранена в ближайшее время.