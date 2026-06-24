Пользователи социальных сетей массово жалуются на проблемы с отображением средств в мобильных приложениях банков Азербайджана. По сообщениям клиентов, на счетах неожиданно появились отрицательные балансы, а часть средств временно перестала отображаться на счетах.

В частности, жалобы поступают от клиентов ряда банков: ABB, Express, Rabitə и другие. Пользователи сообщают, что утром обнаружили на своих счетах минусовой баланс, хотя накануне деньги находились на картах. Некоторые утверждают, что после пополнения счета внесенные средства также исчезали из доступного остатка.

«Перевел со своего счета 417 манатов, а вместо поступления средств увидел минус 1500 манатов», — написал один из пользователей.

Другие клиенты сообщают о появлении отрицательного баланса в размере нескольких десятков манатов, а некоторые утверждают, что на их счетах временно перестала отображаться значительная часть средств.

На фоне многочисленных жалоб пользователи также отмечают сложности со связью со службой поддержки банков.

В свою очередь Международный банк Азербайджана прокомментировал ситуацию в социальных сетях. В банке сообщили, что в настоящее время наблюдаются технические сложности, не зависящие от финансового учреждения и попросили проявить терпение.